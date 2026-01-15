Prima pagină » Știri externe » Americanii susțin că iranienii au suspendat 800 de execuții programate pentru miercuri

Americanii susțin că iranienii au suspendat 800 de execuții programate pentru miercuri în urma presiunii diplomatice și militare. Anunțul a fost făcut joi de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 ian. 2026, 22:53, Politic

Americanii anunță că Iranul a suspendat 800 de execuții ale cetățenilor condamnați pentru că au protestat față de conducerea statului, potrivit Le Figaro. Asta în urma presiunilor făcute de americani și după ce Donald Trump ar fi fost convins de țările din Golf să nu atace Iranul.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru Statele Unite”, a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că președintele american a avertizat Teheranul cu privire la „consecințe grave” dacă reprimarea mișcării de protest va continua.

Americanii au impus noi sancțiuni economice

Guvernul american anunțase anterior sancțiuni economice împotriva oficialilor acuzați de coordonarea represiunii, inclusiv a lui Ali Larijani, care conduce cel mai înalt organism de securitate al Iranului.

De la începutul protestelor din 28 decembrie, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu o intervenție împotriva Teheranului, înainte de a susține miercuri că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” și că execuțiile planificate ale demonstranților „nu vor avea loc”.

Atac oprit pe ultima sută de metri

Un înalt oficial saudit a declarat joi pentru AFP că Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au avertizat pe Donald Trump cu privire la riscul unor „urmări grave pentru regiune” în cazul unui atac american.

Cele trei țări „au depus eforturi diplomatice intense de ultim moment pentru a-i convinge președintelui Trump să ofere Iranului șansa de a-și demonstra bunele intenții”, a declarat oficialul sub condiția anonimatului.

Cel puțin 2.400 de protestatari au fost uciși în Iran în timpul celor două săptămâni de proteste naționale. Alte mii de persoane au fost arestate în timpul protestelor care amenință regimul islamic.

