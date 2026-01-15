SUA impun noi sancțiuni Iranului după reprimarea violentă a protestelor

Statele Unite au impus joi noi sancțiuni împotriva unor oficiali din aparatul de securitate al Iranului și a unor entități financiare acuzate că susțin regimul de la Teheran. Decizia vine după reprimarea violentă a celor mai ample proteste anti-guvernamentale din istoria Republicii Islamice.

Măsurile fac parte din campania de „presiune maximă” relansată de administrația președintelui Donald Trump împotriva Iranului și au fost anunțate de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Active blocate, tranzacții interzise

„Statele Unite sunt ferm alături de poporul iranian în apelul său pentru libertate și justiție”, a declarat Bessent, citat de Le Monde. Oficialul american a precizat că sancțiunile au fost impuse la ordinul direct al președintelui Trump.

Sancțiunile prevăd înghețarea activelor pe care persoanele vizate le dețin în SUA și interzicerea oricăror tranzacții cu cetățeni sau companii americane. De asemenea, instituțiile financiare străine riscă sancțiuni secundare dacă derulează tranzacții cu persoanele sau entitățile sancționate.

Oficiali de rang înalt, pe lista sancțiunilor

Printre oficialii vizați se află Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Larijani este acuzat că a coordonat reprimarea protestelor și că a cerut folosirea forței împotriva manifestanților.

Au fost sancționați și patru comandanți regionali ai forțelor de ordine și ai Gărzii Revoluționare, pentru rolul lor în reprimarea protestelor din provinciile Lorestan și Fars.

Potrivit Trezoreriei SUA, forțele de securitate din provincia Fars „au ucis numeroși demonstranți pașnici”, iar spitalele au fost „atât de supraaglomerate cu pacienți răniți prin împușcare încât nu mai pot primi alți bolnavi”.

Miliarde din petrol, spălate prin firme-paravan

În paralel, Trezoreria americană a sancționat 18 persoane și entități iraniene, acuzate că operează rețele financiare paralele. Acestea ar fi spălat miliarde de dolari provenite din vânzările de petrol iranian, folosind companii-paravan din Emiratele Arabe Unite, Singapore și Marea Britanie.

„Aceste rețele direcționează anual miliarde de dolari către regimul de la Teheran, în timp ce cetățenii iranieni se confruntă cu dificultăți economice severe”, a transmis Trezoreria SUA.

Protestele din Iran au izbucnit pe fondul crizei economice și s-au transformat rapid într-o contestare directă a regimului. În ultimele zile, manifestațiile s-au redus după intensificarea represiunii și o întrerupere aproape completă a accesului la internet, care a durat aproape o săptămână.