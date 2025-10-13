Partidul Național Scoțian, un partid pro-independență care vrea să dezmembreze Regatul Unit, e pe cale să câștige din nou alegerile pentru Parlamentul Scoțian, potrivit unei analize Politico.

Deși independența Scoției, pentru care luptă PNS, pare un obiectiv mai departe ca niciodată, John Swinney, liderul PNS, crede că Nigel Farage, susținătorul cel mai înfocat al Brexit, ar putea fi factorul decisiv pentru cauza sa.

„Repulsia față de Dreapta va schimba statutul Scoției”

„Cred că repulsia față de cursa spre dreapta de la Westminster va fi cea care va schimba din nou statutul Scoției”, a spus Swinney în fața susținătorilor partidului la conferința anuală de luni de la Aberdeen, adăugând: „Cursa spre dreapta de la Westminster este unul dintre motivele pentru care independența este atât de urgentă și necesară”.

Potrivit comentariului Politico, Swinney nu a rostit numele lui Farage, dar implicația lui a fost limpede.

Din 2014, de când a pierdut referendumul privind independența Scoției, PNS a susținut constant că victoriile succesive din alegerile de la Holyrood (2016 și 2021) au fost considerate ca o invitație de a relua referendumul privind independența.

Keir Starmer e decis să nu cedeze

Și de tot atâtea ori, aceste afirmații au fost respinse de multe guverne din Marea Britanie, citând propriile cuvinte ale PNS despre referendum, ca fiind „unic într-o generație”.

Premierul laburist Keir Starmer a spus că nu va ceda în ceea ce privește acordarea unui nou referendum, indiferent de rezultatul alegerilor.

„În multe privințe, pare că este practic aceeași strategie pe care fostul prim-ministru Nicola Sturgeon a continuat să o impună, fără niciun rezultat, cu doar câteva mici modificări”, a declarat pentru publicația citată un fost consilier, sub protecția anpnimatului, din PNS.

Liderul PNS „John Swinney va apărea într-o zi pe bancnotele scoțiene”

„Și nu știu dacă John Swinney este într-adevăr omul potrivit care să ne ajute să trecem de linia de sosire și să obținem o majoritate și apoi să convingă guvernul britanic să acorde un referendum, când nu a putut”, au adăugat ei.

Ca veteran al PNS, care a revenit efectiv în politică în prima linie în timp ce partidul se afla în criză, Swinney a stabilizat partidul și este o figură extrem de populară printre susținătorii partidului – în ciuda îndoielilor cu privire la faptul că este cu adevărat genul de gigant politic care poate realiza ceva atât de monumental precum independența.

Alții cred că bărbatul morocănos din Blairgowrie ar putea fi exact ce trebuie.

„John Swinney va apărea într-o zi pe bancnotele scoțiene. Vor exista statui ale lui la Edinburgh, Capitala unei Scoții independente”, a declarat un candidat la alegerile de anul viitor.

Informații de context

Societatea scoțiană este împărțită între dorința de independență, susținută de PNS, și dorința de apartenență la Marea Britanie (dorință, de multe ori, influențată și de situația momentului, de la Londra).

Procentele din societate pro și anti-independență sunt și ele foarte apropiate, cu o rată de 45% (pro-independență) vs. 50% (anti-independență).