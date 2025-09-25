Declarație bizară: Un politician britanic acuză migranții est-europeni, printre care și cei români, că ar mânca lebede din parcurile regale

Nigel Farage a fost acuzat că „propagă teorii conspiraționiste absurde”, criticii considerând că declarațiile sale despre faptul că migranții est-europeni ar mânca lebede din parcurile regale sunt „preluate direct din repertoriul lui Trump”, notează The Independent.

În cadrul unui interviu la LBC, Farage a acuzat în mod fals românii din Marea Britanie că mănâncă lebede din parcuri, susținând, în fața prezentatorului LBC că pune „pariu pe zece lire că în următoarea lună vom găsi dovezi în acest sens”.

Prezentatorul LBC l-a întrebat pe Farage cine crede că mănâncă lebădele din Marea Britanie, care sunt o specie protejată în Regatul Unit, el a răspuns că sunt acei „oameni care provin din țări în care acest lucru este destul de acceptabil”. Presat să spună dacă est-europenii, românii și „oameni de genul acesta” sunt responsabili, Farage a răspuns: „Așa cred”, potrivit The Telegraph.

Organizația caritabilă Royal Parks a reacționat

La scurt timp după ce Farage a făcut aceste afirmații, organizația caritabilă Royal Parks, care se ocupă de fauna sălbatică, a respins această ipoteză.

„Nu ni s-a raportat niciun incident în care oameni să fi ucis sau mâncat lebede în cele opt parcuri regale din Londra”, este poziția oficială a organizației, conform Sky News.

De asemenea, mai multe persoane au criticat afirmațiile făcute de Farage, subliniind că o astfel de mișcare alimentează teoriile conspiraționiste și „îi face țapi ispășitori pe imigranți”.

Trump a făcut o afirmație similară în 2024

Afirmațiile lui Nigel Farage sunt un ecou al celor făcute de președintele american Donald Trump în 2024, potrivit cărora migranții haitieni ar mânca animalele de companie ale americanilor. Și în această situație, autoritățile din Springfield, Ohio, au demontat această ipoteză.

Deputații laburiști din Marea Britanie au subliniat că ultimele declarații ale liderului Partidului Reform UK sunt un alt exemplu al motivului pentru care nu ar trebui să se aibă încredere în el.

La începutul acestei săptămâni, Nigel Farage a anunțat că intenționează să elimine dreptul de ședere pe termen nedeterminat, principala cale prin care migranții pot obține cetățenia britanică, relatează The Guardian. Potrivit planului, cei care trăiesc și muncesc legal în Marea Britanie de cel puțin cinci ani și au acest statut ar urma să îl piardă, fiind obligați să solicite vize noi.