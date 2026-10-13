Anchetă FBI după o descoperire suspectă în sediul OpenAI. Un angajat riscă cinci ani de închisoare

Autoritățile federale americane au anunțat marți arestarea lui Abdulrahman Alfozan, un cetățean saudit în vârstă de 35 de ani, angajat al OpenAI, acuzat că a instalat un dispozitiv de înregistrare într-o sală de conferințe a companiei, relatează POLITICO.

Potrivit Departamentului Justiției din SUA, dispozitivul a fost descoperit în jurul datei de 30 septembrie, în spatele unui televizor dintr-o sală de conferințe destinată conducerii, aflată într-unul dintre sediile OpenAI din San Francisco.

Compania a stabilit că aparatul fusese instalat cu aproximativ două zile înainte și fusese ascuns în hârtie igienică. Conținutul dispozitivului era criptat.

OpenAI a folosit inteligența artificială pentru identificarea suspectului

Alfozan a fost arestat vineri și a apărut marți în fața unei instanțe federale. OpenAI a confirmat incidentul pe rețelele sociale și a anunțat că sprijină ancheta FBI.

„Am folosit modelele noastre pentru a înțelege dispozitivul și proveniența acestuia, identificând faptul că un anumit angajat îl instalase cu câteva zile înainte”, a transmis compania.

OpenAI a precizat că, până în prezent, nu există indicii că suspectul ar fi accesat necorespunzător sau ar fi extras parametrii modelelor de inteligență artificială, codul-sursă ori datele clienților.

Potrivit plângerii transmise Departamentului Justiției, Alfozan a utilizat un instrument de productivitate pentru a căuta informații despre sălile de ședințe ale companiei, calendare și locurile în care se aflau membrii conducerii.

De asemenea, un cont de chatbot asociat soției sale indica faptul că utilizatorul introdusese, în septembrie, solicitări referitoare la instalarea și accesarea de la distanță a unui dispozitiv de înregistrare.

Un al doilea dispozitiv de înregistrare, descoperit în bagajul angajatului

Departamentul Justiției a precizat că imaginile camerelor de supraveghere îl surprind pe Alfozan, angajat ca inginer la OpenAI din iulie 2025, în apropierea și în interiorul sălii de conferințe în mai multe ocazii, înainte de descoperirea dispozitivului.

Potrivit plângerii, în sala respectivă aveau loc frecvent întâlniri în care erau discutate informații tehnice, comerciale și strategice extrem de confidențiale, inclusiv cercetări proprii, planuri de dezvoltare a produselor și oportunități de afaceri.

Compania a descoperit și un al doilea dispozitiv de înregistrare într-una dintre gențile lui Alfozan, lăsată la birou.

„Am sesizat FBI cu privire la acest caz și le suntem recunoscători agenților și procurorilor care au acționat rapid pentru a efectua arestarea”, a transmis OpenAI.

Compania a subliniat că programul său de securitate este conceput pentru a face față unei game largi de amenințări, de la riscuri interne și infractori cibernetici până la actori statali, iar cazul demonstrează modul în care inteligența artificială poate contribui la combaterea amenințărilor sofisticate.

Angajatul riscă cinci ani de închisoare

Cetățeanul saudit a fost concediat între timp de OpenAI. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, o amendă de 250.000 de dolari și trei ani de supraveghere după eliberare, potrivit Departamentului Justiției.

„Pentru noi, este o chestiune de securitate națională”, a declarat procurorul federal Craig H. Missakian, din Districtul de Nord al Californiei.

„Această arestare evidențiază eforturile noastre neîncetate, în parteneriat cu FBI, de a identifica și urmări penal persoanele care încearcă să ne fure tehnologia, așa cum se susține în plângere”, a adăugat acesta.