Andy Burnham și Friedrich Merz fac front comun împotriva amenințărilor hibride. Noul pact dintre Marea Britanie și Germania

Premierul britanic Andy Burnham se află joi, 8 octombrie, la Berlin, unde urmează să aibă prima întâlnire față în față cu cancelarul german Friedrich Merz.

Cei doi lideri vor lansa cu această ocazie un parteneriat comun de securitate între Marea Britanie și Germania, potrivit informațiilor prezentate de Deutsche Welle.

Noua cooperare urmărește îmbunătățirea schimbului de informații și dezvoltarea unor capacități coordonate prin care activitățile ostile să poată fi identificate, descurajate și perturbate.

Printre amenințările vizate se numără atacurile asupra infrastructurii, operațiunile cibernetice și actele de sabotaj, într-un context european marcat de intensificarea riscurilor hibride.

Burnham: Atacurile nu reprezintă o amenințare îndepărtată

Înaintea vizitei la Berlin, premierul britanic a avertizat că asemenea operațiuni au consecințe directe asupra populației și economiei.

„Atacurile asupra infrastructurii, companiilor și democrațiilor noastre nu sunt o amenințare îndepărtată”, a declarat Andy Burnham.

Liderul de la Londra a arătat că astfel de acțiuni ajung să afecteze inclusiv locuințele și locurile de muncă ale cetățenilor și urmăresc slăbirea și divizarea societăților occidentale.

Germania și Marea Britanie intenționează, în consecință, să-și combine resursele pentru identificarea și contracararea acestor operațiuni.

Ucraina, pe agenda discuțiilor

Parteneriatul este lansat pe fondul preocupărilor crescânde din Europa privind amenințările hibride provenite din mai multe direcții, în special din Rusia.

Sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia va fi, de altfel, unul dintre subiectele importante ale întrevederii dintre Burnham și Merz.

Cei doi șefi de guvern vor discuta și despre conflictul din Orientul Mijlociu și efectele economice produse de instabilitatea din regiune.

Noua apropiere dintre Londra și Berlin are și o semnificație politică mai largă, reprezentând un nou pas către intensificarea cooperării Marii Britanii cu partenerii europeni la mai mulți ani după Brexit.

Cooperarea se extinde și în economie

Vizita premierului britanic nu se limitează la securitate. Burnham și Merz urmează să convoace și un forum britanico-german dedicat dezvoltării regionale.

La reuniune sunt așteptați directori ai unor companii din cele două țări, obiectivul fiind stimularea investițiilor și consolidarea parteneriatelor industriale dintre cele două economii.

Apropierea dintre două dintre cele mai importante puteri europene vine într-un context în care securitatea nu mai este privită exclusiv prin prisma amenințărilor militare clasice. Atacurile informatice, sabotarea infrastructurii și operațiunile de influență au devenit componente importante ale confruntării dintre Rusia și statele occidentale, ceea ce determină guvernele europene să dezvolte mecanisme comune de prevenire și răspuns.