Antonio Guterres, la trei ani de la atacurile din 7 octombrie: Aceste orori nu trebuie să se repete niciodată

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut luni apel la un viitor pașnic pentru israelieni și palestinieni, în ajunul împlinirii a trei ani de la atacurile din 7 octombrie comise de organizația islamistă Hamas în Israel, transmite United Nations.

„Fie ca această comemorare să nu marcheze doar încă un an de doliu, ci și o hotărâre reînnoită de a construi un viitor diferit”, a declarat Antonio Guterres la New York.

El a spus că israelienii și palestinienii ar putea ajunge să „trăiască unii alături de alții în pace și securitate, cu drepturile, demnitatea și aspirațiile îndeplinite”.

„Aceste orori nu trebuie să se repete niciodată”, a adăugat secretarul general al ONU.

La 7 octombrie 2023, militarii Hamas și membri ai altor grupări armate islamiste au intrat în Israel, unde au ucis peste 1.200 de israelieni și cetățeni străini și au răpit 251 de persoane, pe care le-au dus în Fâșia Gaza.

Imediat după aceste atacuri, Israelul a reacționat și a lansat o ofensivă în Fâșia Gaza. Peste 74.000 de palestinieni au murit în urma acesteia, potrivit datelor Ministerului Sănătății controlat de Hamas în teritoriu.

Din octombrie 2025 este în vigoare un armistițiu, însă atacurile au continuat, iar bilanțul victimelor a crescut din ce în ce mai mult.

Relațiile dintre ONU și guvernul israelian sunt destul de tensionată în acest moment, notează dpa. Israelul îl acuză pe Guterres că este părtinitor, iar secretarul general al ONU a criticat de mai multe ori acțiunile Israelului în Fâșia Gaza.

Cu toate acestea, el a adus luni un omagiu victimelor atacurilor din 7 octombrie.

„Nimic nu poate justifica aceste atrocități. Suferințele lor și durerea continuă a familiilor lor nu trebuie uitate niciodată”, a declarat secretarul general.

„Este timpul ca armistițiul să devină permanent. Este timpul să se permită asistența umanitară pe scară largă. Și este timpul să se respecte legislația internațională”, a completat acesta.