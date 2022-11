AP News: Foştii lideri din America Latină îndeamnă SUA să ia o decizie radicală în privinţa Cubei

Au trecut şase ani de la moartea lui Fidel Castro şi un an de când Miguel Díaz-Canel a preluat conducerea Cubei după retragerea lui Raul Castro în aprilie 2021, însă Cuba încă a rămas sub conducerea Partidului Comunist. Dar mulţi foşti lideri sud-americani cer Statelor Unite să scoată insula de sub embargoul implementat din 1958.