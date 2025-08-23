Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului și Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului. Intoleranța, ura și violența nu pot fi soluții, a spus Bolojan.
Petru Mazilu
23 aug. 2025, 14:26, Politic

Mesajul a fost trimis sâmbătă.

„În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin. Această dată rămâne un simbol al cinismului și brutalității cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunități și au călcat în picioare libertatea. Totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete și teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul român a mai spus că doar o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană poate reprezenta o soluție.

„Conștientizând tragediile enorme provocate de aceste regimuri și asumând adevărul istoric, avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană. Această zi ne amintește că intoleranța, ura, abuzurile și violența nu pot fi niciodată prezentate ca soluții și nu trebuie niciodată ridicate la rang de politică de stat. Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înțelegem și să învățăm lecțiile lui, astfel încât libertatea, respectul și demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, a precizat Ilie Bolojan.