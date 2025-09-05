Armata israeliană controlează 40% din orașul Gaza. Ofensiva continuă și se extinde

Armata israeliană a declarat joi că controlează 40% din orașul Gaza, cel mai mare centru urban din teritoriul palestinian, pe care se pregătește să-l cucerească după aproape doi ani de război devastator.

Vestea vine în contextul în care Israelul se confruntă cu condamnări și reacții negative la nivel internațional pentru decizia sa de a extinde ofensiva în curs de desfășurare în teritoriul palestinian.

Israelul și-a intensificat în ultimele zile bombardamentele asupra zonei orașului Gaza, în nordul teritoriului, înaintea ofensivei planificate, în ciuda presiunii internaționale crescânde de a opri campania.

Agenția de apărare civilă din Gaza a declarat că atacurile israeliene de joi au ucis peste 30 de persoane în oraș.

Pe măsură ce crește îngrijorarea cu privire la condițiile umanitare grave ale populației de peste două milioane din Gaza, unul dintre înalții oficiali ai Uniunii Europene a numit războiul „genocid” – un termen respins vehement de Israel, dar pe care mai multe guverne și numeroase grupuri pentru drepturile omului l-au adoptat.

Într-o conferință televizată, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat că „deținem 40% din teritoriul orașului Gaza”, adăugând că ofensiva „va continua să se extindă și să se intensifice în zilele următoare”.

Întrucât marea majoritate a locuitorilor din Gaza au fost deja strămutați cel puțin o dată în timpul războiului, un înalt oficial militar israelian a declarat că autoritățile se așteaptă ca noua ofensivă să împingă aproximativ un milion de palestinieni spre sud, departe de orașul Gaza.

Națiunile Unite au declarat luna trecută foamete în și în jurul orașului Gaza, unde se estimează că trăiesc aproape un milion de oameni.