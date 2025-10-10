Trupele israeliene încep retragerea din Gaza, iar familiile se întorc spre nord

Potrivit relatărilor de la fața locului, armata israeliană a început să se retragă din porțiuni importante ale Fâșiei Gaza, transmite Al Jazeera.

Familiile palestiniene au început să se deplaseze din zonele rezidențiale din vest spre centrul orașului Gaza, de unde fuseseră forțate să plece în ultimele luni de conflict.

Unități militare israeliene s-au retras și din centrul Fâșiei, iar în tabăra Nuseirat mai multe familii au pornit către nord, însă așteaptă încă plecarea ultimelor tancuri israeliene din așa-numitul Coridor Netzarim, zonă strategică unde armata Israelului a avut baze operaționale.

Deși retragerea pare să marcheze o schimbare în desfășurarea operațiunilor, locuitorii din zonă relatează o intensă activitate militară israeliană.

Dronelor li s-au alăturat avioane de luptă și nave de război, care au efectuat atacuri în mai multe puncte unde se adunaseră civili ce încercau să se întoarcă acasă.