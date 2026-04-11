Armata ucraineană susține că forțele ruse au încălcat armistițiul de Paște

„Armistițiul nu este respectat de partea rusă”, a declarat Serhii Kolesnychenko, ofițer de comunicații în cadrul Brigăzii 148 de Artilerie Separată, potrivit AP.

El a spus că, în timp ce focul de artilerie s-a oprit în sectorul în care opera brigada sa, la intersecția regiunilor Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporijia, forțele ruse au continuat să folosească drone pentru a ataca pozițiile ucrainene.

Forțele ucrainene au răspuns cu „tăcere la tăcere și foc la foc”, a declarat Kolesnychenko.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi un armistițiu de 32 de ore în weekendul Paștelui ortodox, ordonând forțelor ruse să oprească ostilitățile de sâmbătă, ora 16:00, până duminică, la sfârșitul zilei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promis că va respecta armistițiul, descriind-o ca pe o oportunitate de a consolida inițiativele de pace. Dar a avertizat că va exista un răspuns militar rapid la orice încălcare.