Atac armat într-o sală de judecată din Albania: Un judecător a fost ucis la Tirana, alte persoane rănite

Un bărbat aflat în proces a deschis focul într-o sală de judecată din capitala Albaniei, Tirana, ucigând judecătorul și rănind alte două persoane, a anunțat poliția. Judecătorul, Astrit Kalaja, prezida luni o audiere la curtea de apel când bărbatul a deschis focul, a declarat poliția, adăugând că atacatorul a fost arestat imediat. „Judecătorul a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit rănilor suferite și a decedat pe drum”, se arată într-un comunicat al poliției.

Cealaltă parte la proces, un tată și un fiu, au fost, de asemenea, împușcați și duși la spital, dar se aflau într-o stare stabilă. Conform presei locale, cazul se referea la un litigiu privind proprietatea.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că este vorba de un „eveniment tragic” și a cerut pedepse mai dure pentru infracțiunile legate de arme. El a spus că astfel de infracțiuni justifică „cel mai extrem răspuns juridic împotriva agresorului”.

Președintele țării, Bajram Begaj, a condamnat atacul armat într-un comunicat, descriindu-l drept „un atac teribil împotriva întregului sistem judiciar”.

Conform datelor de la Centrul de informații pentru controlul armelor de calibru mic și al armelor ușoare din Europa de Sud-Est și de Est , în Albania au avut loc 213 incidente cu arme de foc între ianuarie și iunie anul acesta.