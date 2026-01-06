Republicanii exclud dislocarea de trupe în Venezuela după raidul care a dus la capturarea lui Maduro

Ședința de informare a fost prima susținută de oficiali ai guvernului în fața unui grup de congresmeni, după operațiunea de sâmbătă dimineață care a dus la capturarea lui Maduro și a soției sale.

După ședința la care au participat mai mulți oficiali ai administrației americane, Mike Johnson a spus: „Nu ne așteptăm la trupe pe teren. Nu ne așteptăm la o implicare directă în niciun alt mod dincolo de simpla constrângere a guvernului interimar pentru a demara acest proces. Mă aștept ca în Venezuela să fie convocate alegeri. Ar trebui să se întâmple în scurt timp”, citat de Politico.

Johnson a respins criticile potrivit cărora operațiunea ar reprezenta o schimbare de regim. „Modul în care este descris acest lucru – nu este vorba de o schimbare de regim. Este vorba de o cerere de schimbare a comportamentului din partea unui regim”, a clarificat liderul republican.

El a mai precizat că toți membrii Camerei Reprezentanților vor primi un briefing miercuri, iar un briefing similar pentru Senat este în curs de planificare.

Declarațiile congresmenilor

Despre ședință, liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer a spus că a fost „extinsă”, dar că a ridicat „mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri”.

Liderul democrat a mai afirmat: „Planul lor ca SUA să conducă Venezuela este vag, lipsit de fundament real și nesatisfăcător”, adăugând că a cerut asigurări că evenimentul nu se va mai repeta în alte state, însă nu a primit.

Mai mulți congresmeni, atât democrați cât și republicani, au exprimat îngrijorări legate de strategia pe termen lung a administrației.

Republicanul Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri externe din Cameră, a spus că ședința a fost cuprinzătoare, însă colegul său democrat, Gregory Meeks, a exprimat îngrijorări privind planurile americane după înlăturarea lui Maduro.

Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, a afirmat că are încredere în „profesioniști care gestionează”.

Un alt senator republican, Thom Tillis a declarat că nu susține desfășurarea de trupe, declarând totuși: „Va trebui să așteptăm și să vedem. Nu știu cum poți face asta (n.r. o tranziție pașnică) fără trupe”.