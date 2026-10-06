Atac asupra unui petrolier în Marea Neagră. Cei 23 de membri ai echipajului au fost salvați

Ministerul, într-un raport publicat pe Telegram și citat de Reuters, a precizat că toți cei 23 de membri ai echipajului navei atacate în Marea Neagră sunt cetățeni indieni. Potrivit autorităților ruse, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

Autoritățile regionale ruse din localitatea Sirius au raportat anterior incendiul izbucnit la bordul petrolierului. Plajele din această zonă au fost închise publicului, au anunțat autoritățile.

Potrivit The Kyiv Independent, petrolierul este o navă de mari dimensiuni pentru transportul țițeiului și a fost inclus pe 12 februarie 2026 pe lista de sancțiuni a Ucrainei, fiind asociat cu ceea ce Kievul numește „flota fantomă” a Rusiei.

Incidentul a avut loc în apropiere de orașul rus Soci. The Kyiv Independent notează că orașul a fost vizat în ultimul an de atacuri cu drone, fiind raportate lovituri asupra portului și a unui depozit de petrol inclusiv în luna septembrie. Soci se află în regiunea Krasnodar, la aproximativ 650-700 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Tot marți, un atac rusesc asupra unei nave comerciale sub pavilionul Insulelor Marshall, în Marea Neagră, a provocat moartea a cel puțin unui membru al echipajului și rănirea altor câtorva persoane, potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper, citat de The Kyiv Independent. Nava transporta ulei de rapiță și a fost avariată în urma atacului, în suprastructura acesteia izbucnind un incendiu.

Într-un alt incident, două nave comerciale, Alfa Watan, sub pavilionul Togo, și Able, sub pavilionul Palau, au fost lovite de drone de origine necunoscută la aproximativ 112 kilometri de coastele Bulgariei, pe 6 octombrie, potrivit postului de televiziune bulgar Nova.