Atac cu dronă israeliană ucide cel puțin o persoană în tabăra de refugiați Bureij din Gaza

Un atac cu dronă al armatei israeliene a avut loc în tabăra de refugiați Bureij, situată în centrul Fâșiei Gaza, soldându-se cu moartea unei persoane și rănirea altor patru, informează o sursă medicală citată de jurnaliști aflați la fața locului.

Potrivit Al Jazeera, deși operațiunile militare israeliene s-au concentrat în principal asupra orașului Gaza și a nordului enclavei, lovituri aeriene continuă să fie raportate și în zonele centrale.

Mai devreme în cursul zilei, un alt atac a vizat un cort în care se adăposteau persoane lângă Nuseirat, provocând moartea unei persoane și rănirea a cel puțin nouă.