Cel puțin 50 de palestinieni, uciși în ultimele 24 de ore în Gaza

Numărul victimelor din Fâșia Gaza continuă să crească, potrivit Ministerului Sănătății al enclavei, care a raportat luni cel puțin 50 de morți și 184 de răniți în urma atacurilor israeliene desfășurate în ultimele 24 de ore.

Conform Al Jazeera, printre persoanele ucise se află și cinci oameni care încercau să primească ajutoare umanitare.

Autoritățile locale afirmă că bilanțul ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele bombardate.

Israelul nu a comentat imediat aceste cifre, însă tensiunile și violențele din regiune rămân ridicate, în timp ce situația umanitară se deteriorează rapid.