Atac cu drone asupra unor depozite de petrol, trenuri și facilități logistice din Crimeea

Depozitul de petrol din apropierea satului Hvardiiske, la doar 20 de kilometri nord de Simferopol, a fost lovit, iar un rezervor RVS-400 plin – destinat depozitării petrolului, produselor petroliere și altor lichide – a fost distrus, au afirmat Forțele de Operațiuni Speciale, potrivit The Kyiv Independent.

„Forțele de operațiuni speciale continuă să acționeze asimetric în combaterea capacităților militare ale inamicului”, au declarat Forțele de operațiuni speciale într-o postare pe Telegram, atașând imagini filmate de drone cu atacurile.

Administrația de ocupație rusă din Crimeea nu a reacționat la afirmațiile Ucrainei cu privire la pagubele provocate.

SSO a afirmat că dronele sale au lovit și câteva depozite de petrol și instalații de stocare a combustibilului din Simferopol și din zona înconjurătoare, precum și două trenuri cu vagoane-cisternă încărcate cu produse petroliere la un punct de încărcare-descărcare.