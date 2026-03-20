Atacul de la Ras Laffan. O cincime din gazul mondial, scos din joc. Europenii vor plăti mai mult

Două atacuri cu rachete au lovit complexul Ras Laffan, situat la 80 km nord-est de Doha. Primul a provocat pagube semnificative instalației Shell de conversie a gazului în lichide Pearl. Al doilea a declanșat incendii de proporții și pagube suplimentare la mai multe instalații de GNL.

Atacurile iraniene vin după ce Israelul ar fi lovit un complex petrochimic din Iran, potrivit BBC.

Impactul asupra piețelor energetice globale

Ras Laffan produce aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu GNL. Livrările către Europa și Asia vor fi întrerupte pe toată durata lucrărilor de reparații.

Prețurile gazelor au explodat imediat după atac. În Marea Britanie, prețul a atins un maxim de aproape 183 de pence pe term. În Europa, creșterea a depășit 10% într-o singură zi.

Compania de consultanță Wood Mackenzie avertizează că atacurile „remodelează radical perspectivele globale privind GNL”. Redresarea rapidă, anticipată până la mijlocul lui 2026, „pare acum din ce în ce mai puțin probabilă”.

Ce urmează pentru consumatori

Nick Butler, fost responsabil de strategie la BP, avertizează că prețul gazului va crește inevitabil. „Acel gaz nu va putea fi înlocuit în scurt timp, și poate nici pentru mult timp”, a declarat el.

Șeful QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, a calificat loviturile drept „un atac asupra securității și stabilității energetice globale”.

Marea Britanie importă sub 2% din GNL-ul său din Qatar, dar impactul se propagă prin întregul lanț energetic. Când prețurile gazului cresc, cresc și facturile la electricitate.

„Guvernul va trebui să intervină cu un plan de securitate energetică pentru a proteja persoanele care vor plăti prețuri mai mari peste două sau trei luni”, a avertizat Butler.