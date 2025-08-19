Atacurile din Ucraina continuă în ciuda întâlnirilor oficiale dintre lideri: zeci de morți și răniți, încă de la summitul Putin – Trump

Cel puțin 21 de civili au fost uciși și alți 99 au fost răniți încă de la întâlnirea oficială dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, potrivit autorităților regionale din Ucraina, citate de The Kyiv Independent.

Atacurile asupra Ucrainei se intensifică, pe măsură ce Moscova continuă să refuze solicitările pentru un armistițiu necondiționat. Donald Trump, care a cerut inițial o încetare a focului înainte de negocierile din Alaska, a dat semne încă de atunci că se poziționează în favoarea Moscovei, care își dorește un acord de pace cuprinzător, care să nu fie precedat de un armistițiu, notează sursa citată.

Duminică, 17 august, cinci oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți. Luni, opt oameni au murit și alți 35 au fost răniți. Marți, cel puțin opt oameni au fost uciși și alți 54 au fost răniți în regiunile ocupate din Ucraina.

În noaptea de luni spre marți, Rusia a lansat 270 de drone de atac, dar și drone-momeală de tip Shahed, cinci rachete balistice Iskander-M și cinci rachete de croazieră Kh-101. Forțele de apărare Aeriană ale Ucrainei au interceptat și distrus 230 de drone și șase rachete, însă alte patru rachete, dar și 40 de drone nu au putut fi doborâte, lovind trei locații.

În regiunea Zaporojie trei oameni au fost uciși și alți 33 au fost răniți într-un atac asupra capitalei din regiune, potrivit lui Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii. Până în acest moment, numai în regiunea Zaporojie, Rusia a lansat 441 de atacuri în 13 așezări urbane și rurale.

În regiunea Donețk, mai mult de cinci oameni au fost uciși și alți opt au fost răniți, potrivit guvernatorului regiunii, Vadym Filashkin.

În regiunea Harkov, șase oameni au fost răniți, printre care și doi copii, în urma atacurilor lansate de Rusia în 16 orașe și sate, potrivit guvernatorului din regiune, Oleh Syniehubov.

În regiunea Kherson șase oameni au fost răniți, pe măsură ce armata Rusă a lansat atacuri asupra infrastructurii-cheie, dar și a clădirilor rezidențiale, potrivit guvernatorului din regiune, Oleksandr Prokudin.

Sâmbătă, 16 august, președintele Zelenski a precizat că refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu „complică” eforturile de pace. Summitul Trump-Putin s-a încheiat fără un acord, Trump renunțând la amenințările sale anterioare cu „consecințe grave” în cazul în care Rusia ar respinge o posibilă încetare a focului.

Ucraina, dar și aliații UE au insistat că negocierile pentru un eventual acord de pace ar trebui să înceapă cu încetarea completă a focului. Rusia, pe de altă parte, a cerut concesii radicale, printre care și dezarmarea Ucrainei sau interzicerea ajutorului militar străin.