Aurul scade ușor după un nou record, investitorii așteaptă datele privind piața muncii din SUA

Aurul s-a ieftinit ușor joi dimineață, după ce în sesiunea precedentă a atins un maxim istoric de 3.578,50 dolari, scrie Reuters.

Corecția vine în urma marcării de profituri de către investitori, care anticipează totodată o posibilă reducere a dobânzii de referință în SUA.

În jurul orei 01:53 GMT, prețul aurului era de 3.546,73 dolari, în scădere cu 0,3%.

Evoluția a fost pusă pe seama așteptărilor privind datele privind locurile de muncă din afara sectorului agricol, ce urmează să fie publicate vineri și care ar putea influența deciziile Rezervei Federale.

Și argintul a înregistrat o ușoară corecție, după ce miercuri urcase la cel mai ridicat nivel din septembrie 2011.