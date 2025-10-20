Italia ia măsuri pentru a pune capăt scutirii fiscale pentru închirierile pe termen scurt

Închirierile pe termen scurt sunt răspândite într-o destinație turistică populară precum Italia, dar sunt și un subiect sensibil din punct de vedere politic, pe fondul protestelor la nivel european împotriva turismului excesiv.

Proprietarii care obțin venituri din închirieri pe termen scurt sunt supuși în prezent unei taxe de 26 %, dar pot solicita o reducere a ratei la 21 % pentru una dintre proprietățile lor.

Regimul fiscal diferențiat a fost introdus în urmă cu doi ani de administrația de dreapta a prim-ministrului Giorgia Meloni, care încearcă acum să impună o singură bandă de impozitare de 26 %.

Cu toate acestea, Forza Italia, unul dintre partidele din coaliția lui Meloni, s-a angajat să se opună măsurii, care se confruntă cu critici din partea reprezentanților industriei, potrivit Reuters.

Eliminarea impozitului redus „este o alegere profund greșită”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Forza Italia, Raffaele Nevi, plângându-se că partidul său nu a fost consultat cu privire la propunere.

Ministrul economiei, Giancarlo Giorgetti, nu a menționat modificarea fiscală atunci când a prezentat vineri planurile bugetare, care sunt detaliate într-un document de 110 pagini consultat de Reuters.

Marco Celani, șeful asociației de închirieri pe termen scurt Aigab, a declarat că majorarea impozitului ar penaliza în principal proprietarii de case din clasa mijlocie și ar încuraja evaziunea fiscală prin închirieri neînregistrate.

Propunerea este un „autogol uimitor”, a declarat Aigab într-un comunicat.

Bugetul urmează să fie discutat și votat de parlament în următoarele săptămâni, înainte de aprobarea finală preconizată pentru sfârșitul lunii decembrie.

În timpul acestui proces, legislația propusă este de obicei supusă modificărilor.

Italia este o țară cu impozite relativ ridicate, cu o povară fiscală medie de 42,5% din produsul intern brut anul trecut, dar cu rate mai mici pentru anumite forme de venit, inclusiv din proprietăți.