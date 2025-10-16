Prima pagină » Economic » Curs valutar, 16 octombrie. Aurul a depășit un nou prag istoric

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 16 octombrie 2025: Moneda europeană a coborât cu un ban, fiind cotată de BNR la 5,0884 lei.
Maria Miron
16 oct. 2025, 13:37, Economic

Dolarul american s-a depreciat până la 4,3642 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în creștere, la 5,4799 lei, respectiv 5,8646 lei.

Gramul de aur a depășit 590 de lei, fiind evaluat la 593,6640 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9606 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0884
Dolarul SUA USD 4,3642
Francul elvețian CHF 5,4799
Lira sterlină GPB 5,8646
Gramul de aur XAU 593,6640
Dolarul australian AUD 2,8394
Dolarul canadian CAD 3,1089
Coroana cehă CZK 0,2092
Coroana daneză DKK 0,6813
Lira egipteană EGP 0,0917
100 Forinți maghiari HUF 1,3051
100 Yeni japonezi JPY 2,8848
Leul moldovenesc MDL 0,2587
Coroana norvegiană NOK 0,4332
Zlotul polonez PLN 1,1967
Coroana suedeză SEK 0,4613
Lira turcească TRY 0,1040
Rubla rusească RUB 0,0552
Leva bulgărească BGN 2,6017
Randalul sud-african ZAR 0,2518
Realul brazilian BRL 0,8008
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6125
Rupia indiană INR 0,0497
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3078
Peso-ul mexican MXN 0,2368
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5037
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1048
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1882
Bahtul thailandez THB 0,1340
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5616
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3214
100 Coroane islandeze ISK 3,5986
Ringgitul malaysian MIR 1,0320
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3686
DST XDR 5,9606

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 