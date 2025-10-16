Curs valutar, 16 octombrie. Aurul a depășit un nou prag istoric

Dolarul american s-a depreciat până la 4,3642 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în creștere, la 5,4799 lei, respectiv 5,8646 lei.

Gramul de aur a depășit 590 de lei, fiind evaluat la 593,6640 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9606 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0884 Dolarul SUA USD 4,3642 Francul elvețian CHF 5,4799 Lira sterlină GPB 5,8646 Gramul de aur XAU 593,6640 Dolarul australian AUD 2,8394 Dolarul canadian CAD 3,1089 Coroana cehă CZK 0,2092 Coroana daneză DKK 0,6813 Lira egipteană EGP 0,0917 100 Forinți maghiari HUF 1,3051 100 Yeni japonezi JPY 2,8848 Leul moldovenesc MDL 0,2587 Coroana norvegiană NOK 0,4332 Zlotul polonez PLN 1,1967 Coroana suedeză SEK 0,4613 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0552 Leva bulgărească BGN 2,6017 Randalul sud-african ZAR 0,2518 Realul brazilian BRL 0,8008 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6125 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3078 Peso-ul mexican MXN 0,2368 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5037 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1882 Bahtul thailandez THB 0,1340 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5616 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3214 100 Coroane islandeze ISK 3,5986 Ringgitul malaysian MIR 1,0320 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3686 DST XDR 5,9606

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.