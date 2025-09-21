Austria imploră țările să nu boicoteze Eurovision 2026: „Nu ar ușura criza din Gaza”

Austria, țara care va găzdui în mai 2026 finala concursului Eurovision, a intrat în alertă după decizia mai multor state de a boicota evenimentul dacă Israel nu este exclus din competiție.

Ministra de Externe a Austriei, Beate Meinl-Reisinger, a declarat: „Ca ministră de Externe a țării gazdă, sunt profund îngrijorată de riscul unei rupturi între membrii Uniunii Europene de Radio și Televiziune pe acest subiect”, potrivit agenției Reuters, citată de 20minutos.

„O astfel de ruptură nu ar face decât să adâncească discordia și să împiedice oportunitățile unui dialog important între artiști și public, fără a îmbunătăți situația de pe teren din Israel și Gaza”, a adăugat ea.

Meinl-Reisinger consideră că „excluderea Israelului de la Eurovision sau boicotarea evenimentului nu ar ușura criza umanitară din Gaza și nici nu ar contribui la o soluție politică sustenabilă”.

Marți, Spania – una dintre așa-numitele „cinci mari” țări ale Eurovisionului, care aduc cele mai mari contribuții financiare Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER) – a anunțat că nu va participa dacă Israel va fi prezent la Eurovision 2026.

Alte țări care s-au angajat să se retragă în aceleași condiții sunt Irlanda, Spania, Țările de Jos, Slovenia și Islanda. UER va lua o decizie finală privind includerea Israelului la reuniunea din decembrie.