Avertismentul șefului Observatorului nuclear al ONU: Iranul ar putea reîncepe îmbogățirea uraniului în „câteva luni”

Afirmațiile lui Grossi vin ca o susținere a evaluărilor preliminare făcute de Agenția de Informații a Apărării din cadrul Pentagonului în urmă cu câteva zile, care sugerau că atacurile SUA asupra a trei situri nucleare iraniene nu au distrus componentele de bază ale programului nuclear iranian.

Potrivit CNN, Grossi a declarat că Iranul a dezvăluit informații agenției până la recentele lovituri israeliene și americane, dar că „existau unele lucruri pe care nu ni le clarificau”.

„În acest domeniu sensibil al numărului de centrifuge și al cantității de material, am avut o vedere perfectă”, a spus el. „Ceea ce m-a îngrijorat este că au existat alte lucruri care nu erau clare. De exemplu, am găsit urme de uraniu în unele locuri din Iran, care nu erau instalațiile declarate normale. Și am întrebat ani de zile, de ce am găsit aceste urme de uraniu îmbogățit în locurile X, Y sau Z? Și pur și simplu nu am primit răspunsuri credibile”, a completat oficialul.

Evaluarea finală a atacurilor SUA nu este încă gata, însă Donald Trump a susținut cu mai multe ocazii că loviturile asupra siturilor nucleare iraniene a „anihilat complet și total” programul nuclear al Teheranului.

Într-un interviu cu CBS difuzat duminică, ambasadorul Iranului la ONU, Amir-Saeid Iravani, a declarat că îmbogățirea uraniului de către țara sa „nu se va opri niciodată”, deoarece Iranul are „dreptul inalienabil” de a face acest lucru pentru „activități nucleare pașnice”.