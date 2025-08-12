Iranul a reținut 21.000 de suspecți în timpul războiului din iunie cu Israelul

Un raport al televiziunii de stat l-a citat pe purtătorul de cuvânt al poliției, generalul Saeed Montazeralmahdi, care a spus că oamenii au raportat suspecții autorităților. „Arestarea celor 21.000 de suspecți în timpul războiului de 12 zile indică o conștientizare și o participare ridicată a populației în asigurarea securității,” a declarat el.

Montazeralmahdi nu a oferit detalii despre acuzațiile pe care le-ar putea avea suspecții. Totuși, a spus că peste 260 erau suspectați de spionaj, iar alți 172 au fost arestați pentru filmări ilegale.

El a adăugat că poliția a făcut peste 1.000 de puncte de control în întreaga țară pe durata conflictului, între 13 și 24 iunie.

Este pentru prima dată când poliția iraniană oferă un număr total al arestărilor din timpul războiului. În săptămânile recente, Iranul a raportat ocazional despre arestarea unor suspecți de spionaj.

De la sfârșitul lunii iunie, Iranul a executat șapte bărbați condamnați pentru spionaj în favoarea Israelului, ceea ce a stârnit temeri din partea activiștilor că guvernul ar putea iniția un val de execuții.

Israelul a efectuat mai multe valuri de lovituri aeriene asupra Iranului, care au omorât aproape 1.100 de persoane, inclusiv mulți comandanti militari. Loviturile de represalii iraniene au ucis 28 de persoane în Israel.