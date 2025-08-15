Rusia și Iran discută despre construirea de centrale nucleare modulare mici

Directorul general al Corporației de Stat pentru Energie Atomică din Rusia, Rosatom, Alexey Likhachev, a declarat vineri că Rusia poartă discuții cu Iranul privind construirea de centrale nucleare modulare mici pe teritoriul iranian, relatează Baha.

„Astfel de negocieri sunt în desfășurare. Sper ca mai devreme sau mai târziu să se încheie aceste acorduri”, a afirmat Likhachev într-un interviu pentru canalul de televiziune Russia-1, adăugând că, la începutul anului, Teheranul a invitat Rusia să lărgească cooperarea în domeniul energiei nucleare dintre cele două țări, ceea ce includea și potențiala construcție a unor centrale nucleare modulare mici în Iran.

Rusia și Iran discută despre consolidarea legăturilor militare la Moscova

Ministrul Apărării din Iran, Aziz Nasirzadeh, s-a întâlnit în iulie cu omologul său rus, Andrey Belousov (în imagine), la Moscova pentru a discuta extinderea cooperării militare, potrivit ambasadorului Iranului în Rusia, Kazem Jalali.

Jalali a declarat că întâlnirea s-a axat pe „consolidarea cooperării bilaterale în domeniile militar și de apărare”, conform raportării pe canalul de Telegram al ambasadei.

Vizita urmează unui tipar de intensificare a dialogului militar dintre Teheran și Moscova, în contextul schimbărilor continue din peisajul geopolitic.