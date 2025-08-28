Avertismentul unei autorități UE: „Unul din cinci europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”

Autoritatea de reglementare a pensiilor ocupaționale a UE atrage atenția asupra faptului că 1 din 5 europeni se va pensiona în sărăcie dacă nu se vor face reforme urgente, scrie POLITICO.

Timp de decenii, modelul european standard a fost acela de a se baza pe un sistem public de pensii pentru a avea grijă de persoanele vârstnice. Totuși, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și natalitatea scade, costul finanțării acestor sisteme crește vertiginos.

Într-un interviu pentru sursa citată, Petra Hielkema, șefa Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, spune că „unul din cinci europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”.

Șefa Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale subliniază faptul că „Europa are o problemă cu pensiile, iar țările care nu dispun de sisteme de pensii suplimentare solide sunt într-adevăr expuse riscului”. În prezent, populația Europei îmbătrânește rapid, iar în 40 de ani vor exista doar 1,5 lucrători pentru fiecare pensionar, adică jumătate din raportul actual.

Țările cele mai bine pregătite

Țările scandinave sunt cele mai bine pregătite pentru a face față crizei care se apropie, întrucât dispun de diverse surse pentru pensionari: o mecanism implică faptul că atunci când o persoană din această zonă lucrează, economisește în același timp și pentru pensie. De asemenea, există și investiții suplimentare în produse de pensii.

La polul opus, țările din Europa de Est și de Sud se bazează în principal pe pensiile de stat și au pensii mai mici în comparație cu salariile.

În următoarele luni, Comisia Europeană plănuiește să emită recomandări privind conturile de economii și pensiile pentru a aborda provocările demografice și financiare ale UE.