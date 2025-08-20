Prima pagină » Știri externe » Avioane germane Typhoon, misiune de monitorizare la granița cu Ucraina după atacuri cu drone rusești

Avioane germane Typhoon, misiune de monitorizare la granița cu Ucraina după atacuri cu drone rusești

Două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza „Mihail Kogălniceanu”, au fost ridicate în noaptea de 19 spre 20 august pentru a supraveghea spațiul aerian în nordul județului Tulcea, în urma atacurilor cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
Avioane germane Typhoon, misiune de monitorizare la granița cu Ucraina după atacuri cu drone rusești
Sursa foto: X
Rareș Mustață
20 aug. 2025, 19:53, Știri externe

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de 19 spre 20 august, două avioane Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru o misiune de monitorizare a spațiului aerian la frontiera cu Ucraina.

Decizia a venit după ce sistemul de supraveghere al MApN a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Autoritățile române au precizat că pe timpul misiunii nu s-au înregistrat pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

Cele două aeronave au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

Potrivit MApN, astfel de operațiuni comune consolidează capacitatea de apărare a României și fac parte din postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic.