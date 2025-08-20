Avioane germane Typhoon, misiune de monitorizare la granița cu Ucraina după atacuri cu drone rusești

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de 19 spre 20 august, două avioane Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru o misiune de monitorizare a spațiului aerian la frontiera cu Ucraina.

Decizia a venit după ce sistemul de supraveghere al MApN a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Autoritățile române au precizat că pe timpul misiunii nu s-au înregistrat pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

Cele două aeronave au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

Potrivit MApN, astfel de operațiuni comune consolidează capacitatea de apărare a României și fac parte din postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic.