Războiul din Ucraina, ziua 1.274. Trump dorește pacea din Ucraina deoarece vrea să „ajungă în rai” / Lavrov: Discuțiile despre securitatea Ucrainei fără Rusia sunt „un drum spre nicăieri”

Zeci de mii de cărți ale unei universități din Ucraina, distruse în urma atacurilor Rusiei

Universitatea de Stat din orașul Sumî a pierdut zeci de mii de volume noi, în urma atacurilor cu rachete lansate de Rusia.

Peste 15.000 de cărți au ars luni, 18 august, după ce Biblioteca Universității de Stat din orașul Sumî a ars, în urma unui atac lansat de Rusia.

Un alt eveniment asemnănător s-a întâmplat în luna aprilie, când un alt atac al Rusiei a lovit Centrul de Congrese al Universității de Stat din Sumî, iar atunci, peste 45.000 de de cărți au ars. Astfel, în total, 60.000 de cărți au fost distruse în urma celor două atacuri, potrivit directorului bibliotecii.

Propagandă rusă, demontată de oficialii ucraineni. Ce vizau informațiile eronate?

Încă o tentativă de propagandă a Rusiei a fost demascată de reposnsabilii ucraineni în Apărare. De această dată, informațiile eronate au vizat zvonuri legate de uciderea și dispariția a milioane de soldați ucraineni.

Lavrov: Discuțiile despre securitatea Ucrainei fără Rusia sunt „un drum spre nicăieri”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice încercare a Occidentului de a stabili garanții de securitate pentru Ucraina fără participarea Moscovei este sortită eșecului, criticând rolul liderilor europeni în negocierile recente de la Washington.

Avioane germane Typhoon, misiune de monitorizare la granița cu Ucraina după atacuri cu drone rusești

Două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza „Mihail Kogălniceanu”, au fost ridicate în noaptea de 19 spre 20 august pentru a supraveghea spațiul aerian în nordul județului Tulcea, în urma atacurilor cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de 19 spre 20 august, două avioane Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru o misiune de monitorizare a spațiului aerian la frontiera cu Ucraina.

Canada își caută aliați în Nord: Arctica devine noul front împotriva Rusiei

Canada își repoziționează strategia de apărare în Arctica, căutând sprijin în alianțele nordice NATO, pe fondul tensiunilor cu Rusia și al divergențelor cu SUA.

Canada și-a schimbat orientarea strategică în regiunea arctică, o zonă tot mai disputată geopolitic, unde Rusia își arată din ce în ce mai agresiv pretențiile. Dacă până acum Ottawa și-a bazat securitatea arctică pe cooperarea bilaterală cu Statele Unite, tensiunile comerciale și politice cu Washingtonul împing Canada să caute noi aliați în nordul Europei.

Donald Tusk avertizează că discuțiile dintre Zelenski și Putin nu ar trebui să aibă loc în Budapesta

Prim-ministrul polon Donald Tusk se împotrivește ideii ca posibilele negocieri de pace dintre Zelenski și Putin să aibă loc la Budapesta. Oficialul invocă un motiv bazat pe trecutul istoric al Ucrainei.

O dronă militară rusă a căzut în estul Poloniei

Obiectul zburător care a lovit și ars un lan de porumb din estul Poloniei este, de fapt, o dronă militară, au anunțat miercuri procurorii polonezi.

„Examinarea exploziei indică faptul că obiectul este cel mai probabil o dronă militară”, a declarat reporterilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz.Vicepremierul polon Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care este totodată și ministru al Apărării, a declarat că incidentul este similar cu dronele rusești căzute în Lituania și România și a presupus că incidentul ar putea avea legăută cu eforturile UE de a încheia Războiul din Ucraina.

Discuții despre pacea din Ucraina și securitatea Mării Negre între Rutte si Erdogan

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat, marți, cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia și despre rolul Turciei în securitatea Mării Negre, a anunțat biroul lui Erdogan, potrivit The Kyiv Independent.

Putin ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace, avertizează Trump

Kremlinul a minimizat zvonurile privind o întâlnire iminentă între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Donald Trump a reiterat apelul său către cei doi lideri de a se întâlni pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, scrie BBC.

Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnificație are pumnul ridicat în aer

Când președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni cu președintele Donald Trump la Washington, D.C., a existat un interes crescut cu privire la semnificația acestei vizite pentru viitorul relațiilor dintre SUA și Ucraina, în contextul invaziei rusești în curs.

Zelenski vrea o întâlnire. Putin vrea să câștige

Președintele Ucrainei insistă din nou pentru discuții directe cu Putin, dar experții avertizează că disponibilitatea Moscovei ar putea masca un efort de a câștiga timp, scrie KI.

Experții spun că, prin continuarea discuțiilor cu Putin, Zelenski ar putea încerca să demonstreze că Kremlinul nu are niciun interes real în negocieri serioase – lucru care ar deveni clar prin declarațiile și cerințele lui Putin.

Gustav Gressel, cercetător senior în politici publice la biroul din Berlin al Consiliului European pentru Relații Externe, se întreabă dacă președintele rus ar fi de fapt de acord cu întâlnirea, adăugând că rămâne neclar ce i-a spus Putin președintelui american Donald Trump în timpul convorbirii telefonice din 18 august și „dacă au existat sau nu condiții prealabile”.

Atac masiv cu drone rusești într-un oraș din estul Ucrainei

Okhtyrka, oraș din estul Ucrainei, a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești, care a provocat incendii puternice. Autoritățile locale au raportat cel puțin un rănit, notează ukrinform.net.

Trump dorește pacea din Ucraina deoarece vrea să „ajungă în rai”

Președintele SUA, Donald Trump a declarat marți, într-un interviu acordat Fox News, că unul dintre motivele pentru care vrea să pună punct războiului din Ucraina este viața de apoi – relatează SkyNews.

Liderii mondiali s-au întors la muncă în țările lor de origine după o zi de întâlniri de ieri, la Casa Albă, privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina

Printre acestea se numără și președintele american Donald Trump, care a exclus astăzi trimiterea de trupe americane pentru a impune un posibil acord de pace în Ucraina.

Casa Albă ia în calcul Budapesta pentru negocierile de pace între Zelenski, Putin și Trump

Administrația Trump pregătește un posibil summit trilateral la Budapesta, unde liderii SUA, Rusiei și Ucrainei ar putea discuta o soluție pentru încheierea războiului, potrivit unor surse apropiate Casei Albe.

Casa Albă analizează varianta organizării unor negocieri de pace între președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în capitala Ungariei, Budapesta, au declarat pentru Politico un oficial al administrației și o persoană apropiată discuțiilor.