Atac masiv cu drone rusești într-un oraș din estul Ucrainei

Orașul Okhtyrka din regiunea Sumî, Ucraina, a fost, în noaptea de marți spre miercuri, ținta unui atac cu drone, care a provocat victime și incendii în sectorul privat. Autoritățile locale au raportat cel puțin un rănit, iar mai multe clădiri au fost cuprinse de flăcări.

Atacul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, iar echipele de intervenție au fost mobilizate rapid pentru a stinge incendiile și a acorda îngrijiri medicale victimelor.

Autoritățile ucrainene nu au oferit încă detalii suplimentare despre amploarea pagubelor sau despre identitatea victimelor.

Okhtyrka, un oraș cu o importanță strategică în estul Ucrainei, a fost anterior ținta unor atacuri rusești, fiind considerat un simbol al rezistenței ucrainene. Atacurile cu drone asupra orașului subliniază intensificarea tacticii de război asimetric în conflictul în curs.