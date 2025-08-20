„Examinarea exploziei indică faptul că obiectul este cel mai probabil o dronă militară”, a declarat reporterilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz, citat de Reuters.

Acesta a adăugat că obiectul a fost avariat, cel mai probabil, de cantitatea de explozibil din interior.

Potrivit unei surse apropiate de Ministerul Apărări, citată de agenția polonă de presă de stat PAP, dona nu ar fi avut focos, conținând doar o cantitate mică de explozibil, fiind, cel mai probabil o dronă-momeală.

Poliția din Polonia a anunțat anterior că un obiect neidentificat a căzut într-un câmp din satul Osiny, în provincia Lublin din estul țării, la puțin peste 100 km de granița cu Ucraina și aproximativ 90 km de granița cu Belarus.

With the US now paralyzed behind an orange mountain of lard, unable to inflict sanctions on Russia, Putin ups the stakes, striking Poland with a kamikaze drone last night, only 80km from Warsaw. The West refuses to respond, so Putin only increases the killing. pic.twitter.com/P79Y1bYnEw — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 20, 2025

Vicepremierul polon Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care este totodată și ministru al Apărării, a declarat că incidentul este similar cu dronele rusești căzute în Lituania și România și a presupus că incidentul ar putea avea legăută cu eforturile UE de a încheia Războiul din Ucraina.

„În această anchetă nu ar trebui să excludem ipoteza unei legături între negocierile de pace în curs din Statele Unite, inspirate de președintele Trump, și acțiunile provocatoare ale Federației Ruse”, a declarat ministrul polon al Apărării.

Ambasada rusă a fost contactată de Reuters, însă nu a răspuns la imediat la o solicitare pentru un comentariu.