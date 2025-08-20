Propagandă rusă, demontată de oficialii ucraineni. Ce vizau informațiile eronate?

Miercuri, Centrul pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a informat că informațiile legate de „uciderea și dispariția a peste 1,7 milioane de soldați ucraineni aflați în acțiune” sunt, de fapt, propagandă rusă, titrează Ukrainska Pravda.

„Resursele de propagandă controlate de Kremlin răspândesc informații potrivit cărora hackeri ruși ar fi pătruns în baza de date a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei și ar fi obținut informații despre «1,7 milioane de militari ucraineni uciși și dispăruți în acțiune» în timpul invaziei rusești la scară largă a Ucrainei.

În realitate, aceasta este o știre falsă complet absurdă, deoarece Ucraina nu a avut niciodată o armată de 1,7 milioane de oameni. În ianuarie 2025, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, forțele ucrainene numărau 880.000 de oameni.

Președintele ucrainean a raportat, de asemenea, că pierderile militare rusești sunt de trei ori mai mari decât pierderile ucrainene”, au transmis reprezentanții Centrului pentru Combaterea Dezinformării.

Potrivit unui raport al Statul Major al Ucrainei, publicat miercuri, un raport care relevă că armata Rusiei a pierdut un număr de 1,072,700 de soldați, încă de la începutul invaziei în Ucraina și până în prezent.