MApN: Două aeronave Typhoon au fost ridicate pentru a monitoriza situația aeriană la frontiera cu Ucraina

Misiune de monitorizare a spațiului aerian în zona de frontieră cu Ucraina a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, potrivit Ministerului Apărării Naționale, când au fost ridicate în aer două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

„Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, transmite MApN.