Zeci de mii de cărți ale unei universități din Ucraina, distruse în urma atacurilor Rusiei

Peste 15.000 de cărți au ars luni, 18 august, după ce corpul de clădire în care se afla biblioteca Universității de Stat din orașul Sumî a fost complet distrus, în urma unui atac lansat de Rusia.

Un alt eveniment asemnănător s-a întâmplat în luna aprilie, când un alt atac al Rusiei a lovit Centrul de Congrese al Universității de Stat din Sumî, iar atunci, peste 45.000 de de cărți au ars. Astfel, în total, 60.000 de cărți au fost distruse în urma celor două atacuri, potrivit directorului bibliotecii, relatează publicația ucraineană Suspline, citată de Ukrainska Pravda.

Potrivit directorului bibliotecii universitare, cărțile distruse au fost cele mai recente volume, cumpărate de universitate în urmă cu cinci sau șase ani.

În noaptea de duminică spre luni, armata Rusă a lansat un atac cu drone și rachete asupra Universității din Sumî. Astfel, clădirea principală a universității a fost avariată, iar noua aripă de clădire în care se afla biblioteca universitară a ars complet.

„Clădirea (n.r. – noua clădire N) a fost abandonată mult timp, iar acum aproximativ șapte ani am restaurat sălile de clasă, amfiteatrele și am creat un centru pentru echipamente comune. Acum va trebui să le mutăm în altă parte”, a precizat inginerul-șef Olena Tkachenko în cadrul interviului pentru Suspline.

Inginerul a precizat, de asemenea, că echipamentele tehnologice constisitoare ale universității au fost distruse.