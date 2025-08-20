Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk avertizează că discuțiile dintre Zelenski și Putin nu ar trebui să aibă loc în Budapesta. Motivul invocat de oficial

Donald Tusk avertizează că discuțiile dintre Zelenski și Putin nu ar trebui să aibă loc în Budapesta. Motivul invocat de oficial

Prim-ministrul polon Donald Tusk se împotrivește ideii ca posibilele negocieri de pace dintre Zelenski și Putin să aibă loc la Budapesta. Oficialul invocă un motiv bazat pe trecutul istoric al Ucrainei.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
20 aug. 2025, 18:41, Știri externe

Motivul invocat de oficial ar fi că în Ungaria s-a semnat Memorandumul de la Budapesta, din anul 1994.

„Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta. Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a precizat Tusk miercuri într-o postare publicată pe X.

Cu toate acestea, Péter Magyar, liderul partidului Tisza – cel mai mare partid de opoziție din Ucraina – l-a îndemnat pe prim-ministrul Orbán să organizeze posibilul summit la Budapesta.

Locația  summit trilateral a fost aleasă de Casa Albă. Deși locația ar putea fi schimbată, Budapesta a fost prima variantă a oficialilor americani.

Potrivit AFP, Putin a sugerat o întâlnire cu Zelenski la Moscova, însă oficialul ucrainean a refuzat varianta.

O altă posibilă locație pentru summitul privind negocierile de încheiere a războiului s-ar putea desfășura la Geneva, în Elveția.

 