Donald Tusk avertizează că discuțiile dintre Zelenski și Putin nu ar trebui să aibă loc în Budapesta. Motivul invocat de oficial

Motivul invocat de oficial ar fi că în Ungaria s-a semnat Memorandumul de la Budapesta, din anul 1994.

„Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta. Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a precizat Tusk miercuri într-o postare publicată pe X.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

Cu toate acestea, Péter Magyar, liderul partidului Tisza – cel mai mare partid de opoziție din Ucraina – l-a îndemnat pe prim-ministrul Orbán să organizeze posibilul summit la Budapesta.

Locația summit trilateral a fost aleasă de Casa Albă. Deși locația ar putea fi schimbată, Budapesta a fost prima variantă a oficialilor americani.

Potrivit AFP, Putin a sugerat o întâlnire cu Zelenski la Moscova, însă oficialul ucrainean a refuzat varianta.

O altă posibilă locație pentru summitul privind negocierile de încheiere a războiului s-ar putea desfășura la Geneva, în Elveția.