Băncile britanice cer un rol mai important în negocierile privind Brexitul dintre Londra și UE

Cele mai mari bănci din Regatul Unit vor ca serviciile lor financiare să fie incluse în discuțiile privind „resetarea” relațiilor dintre Londra și Uniunea Europeană, promovate de premierul britanic Keir Starmer, scrie POLITICO.

După mai mulți ani în care sectorul financiar a rămas în afara marilor negocieri dintre cele două părți, reprezentanții City of London cer acum ca industria bancară să aibă un rol major în noile discuții dintre Marea Britanie și UE.

„Până în prezent, serviciile financiare nu au fost incluse în resetarea strategică Marea Britanie-UE. Acum este momentul ca acest lucru să se schimbe.”, a transmis UK Finance, principalul grup de lobby al băncilor britanice, într-un raport publicat luni.

Solicitarea vine înaintea summitului pe care Keir Starmer urmează să îl organizeze în această vară împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Deși serviciile financiare reprezintă unul dintre cele mai importante segmente ale Marii Britanii, sectorul nu a fost niciodată printre prioritățile principale ale guvernului britanic în negocierile post-Brexit.

Înainte de ieșirea Marii Britanii din UE, instituțiile financiare din City sperau că vor putea păstra într-o anumită formă accesul la piața europeană, având în vedere cât de apropiate erau regulile financiare de ambele părți ale Canalului Mânecii.

Totuși, industria financiară britanică a fost exclusă din acordul comercial Brexit semnat în 2020, iar de atunci băncile și companiile financiare din Regatul Unit au avut mari dificultăți în a mai oferi servicii clienților din UE.

În plus, relațiile dintre Bruxelles și Londra au fost problematice ani la rând din cauza disputei privind frontiera Irlandei de Nord. Oficialii europeni au evitat, deci, să deschidă discuții noi despre serviciile financiare.

Chiar dacă relațiile s-au îmbunătățit atât în perioada fostului premier conservator Rishi Sunak, cât și sub actualul guvern laburist condus de Starmer, reprezentanții industriei financiare spun că progresele au rămas la nivelul de simple discuții tehnice.

Cererea UK Finance

UK Finance cere acum un parteneriat „cu adevărat strategic” între Regatul Unit și UE în domeniul serviciilor financiare și propune mai multe măsuri pentru relansarea relațiilor.

Potrivit raportului, situația economică de acum din Europa și Marea Britanie ar trebui să determine ambele părți să reducă barierele și să îmbunătățească relațiile economice.

„Credem că ambele părți pot obține rezultate mai bune pentru industria serviciilor financiare, dar și pentru economii și pentru clienții deserviți de ambele industrii”, a declarat Kerstin Mathias, director pentru afaceri internaționale la UK Finance.

Printre măsurile propuse se află extinderea pe termen nelimitat a accesului caselor britanice de compensare pe piața UE.

De asemenea, UK Finance cere formarea unor grupuri tehnice comune care să coordoneze regulile financiare dintre cele două părți și solicită o decizie „pragmatică” prin care băncile britanice să fie considerate „echivalente” cu cele din UE, în ceea ce privește regulile de capital.

Băncile britanice speră că există un „impuls real pentru a acționa” înaintea summitului Regatul Unit-UE programat pentru luna iulie.