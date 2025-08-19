Băncile europene se tem mai puțin de creditele neplătite

Cele mai mari bănci din Europa au raportat în trimestrul al doilea provizioane pentru creditele neperformante mult sub nivelurile estimate, semn că îngrijorarea legată de deteriorarea rapidă a calității activelor nu s-a materializat. Deși economia încetinește, băncile au fost protejate de pierderi datorită faptului că oamenii încă își păstrează locurile de muncă și că nu au prea multe credite în imobiliare riscante.

Potrivit calculelor companiei Keefe, Bruyette & Woods, provizioanele totale pentru pierderi din credite în al doilea trimestru au fost cu 10% mai mici decât estimările analiștilor. Bănci precum BBVA, Barclays sau Société Générale au redus semnificativ sumele puse deoparte față de prognoze, iar Deutsche Bank și BNP Paribas s-au apropiat mai mult de estimări, dar tot sub nivelul anticipat, notează Bloomberg.

Locurile de muncă, colacul de salvare al băncilor

Analiștii au explicat diferența prin câțiva factori cheie: șomajul încă redus în Europa, anii de reducere a gradului de îndatorare după criza financiară, creșterea modestă a creditării și provizioanele rămase din perioada Covid – estimate la 10 miliarde de euro. „Ar fi nevoie de o perturbare semnificativă a economiei și de o creștere a șomajului pentru a vedea o dezamăgire generalizată pe partea de credit”, a explicat economistul Joseph Dickerson de la banca de investiții americane Jefferies.

„Ne așteptam ca multe dintre bănci să atragă atenția că PIB-ul este mult sub așteptări. Dar atât timp cât oamenii își păstrează locurile de muncă, chiar dacă economia crește mai lent, nu este chiar așa de rău”, a explicat Andrew Stimpson, analist-șef pe sectorul bancar european al companiei americane de consultanță Keefe, Bruyette & Woods.

Provizioanele din pandemie sunt încă de ajutor

Rezultatele financiare au fost mai bune decât se așteptau analiștii: profiturile băncilor europene au urcat cu 15% în trimestrul doi, cea mai mare creștere dintre toate sectoarele incluse în indicele MSCI Europe, care urmărește marile companii europene. Estimările inițiale erau de doar 1,8%, iar alte domenii, precum tehnologia și sănătatea, au avut creșteri mai mici.

Totuși, nu toate băncile au motive de bucurie. HSBC, una dintre cele mai mari bănci internaționale, cu sediul la Londra și operațiuni importante în Asia, a raportat o pierdere de 400 milioane de dolari din credite imobiliare comerciale în Hong Kong. Din acest motiv și-a majorat estimările privind riscurile viitoare, ceea ce a pus presiune pe acțiunile sale, chiar dacă profitul general a depășit așteptările.

Creditarea revine treptat

Pe viitor, pentru a menține ritmul de creștere, băncile europene au nevoie de noi motoare. „Începem să vedem din nou o creștere a creditării, ceea ce este foarte important pentru sector și pentru economie”, spun bancherii. În al doilea trimestru, depozitele au crescut cu 2%, iar creditele cu 3%, semn că, în pofida incertitudinilor economice, cererea revine treptat.