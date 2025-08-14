Bărbatul care a intrat cu mașina în mulțimea de suporteri din Liverpool, se confruntă cu noi acuzații

Bărbatul se confruntă cu 24 de noi acuzații, ridicând numărul infracțiunilor la 31, potrivit procurorilor.

Paul Doyle, atacatorul, un IT-st în vârstă de 53 de ani, a fost informat cu privire la noile progresul anchetei vinerea trecută, în cadrul celei mai recente înfățișări la proces, la Tribunalul Coroanei din Liverpool, notează Euronews.

Toate acuzațiile noi, cu excepția uneia, au fost date pentru pentru agresiune împotriva victimelor, printre care și un bebeluș care una avea numai 7 luni la momentul atacului.

La finele lunii mai, bărbatul a intrat cu mașina în mulțimea de suporteri Liverpool, care celebrarau titlul câștigat de echipă în Premier League. În urma atacului, cel puțin 79 de persoane au fost rănite, dintre care 27 au fost transportate la spital, inclusiv un copil aflat în stare gravă. În total, patru copii au fost răniți.