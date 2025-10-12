Războiul din Ucraina, ziua 1327. Peste 135.000 de soldați ruși au fost uciși până acum în război

Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 135.100 de militari ruși uciși în Ucraina.

Cel mai recent raport al publicațiilor acoperă perioada 24 februarie 2022 – 9 octombrie 2025.

De la ultima actualizare, la sfârșitul lunii septembrie, au fost confirmați încă 2.485 de militari ruși uciși.

Jurnaliștii menționează că cifrele reale sunt probabil mult mai mari, deoarece informațiile verificate provin din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, evenimente comemorative (cum ar fi plantări de copaci), articole din presa regională sau declarații ale autorităților locale.

Potrivit publicațiilor, bilanțul raportat al morților include acum 38.200 de voluntari, 18.450 de prizonieri recrutați și 15.200 de soldați mobilizați.

De asemenea, peste 5.800 de ofițeri au fost confirmați ca fiind uciși.