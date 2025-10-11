În plin conflict, McDonald’s inaugurează al 115-lea restaurant în Ucraina

Noua locație a fost deschisă vineri în regiunea Volîn, situată în nord-vestul Ucrainei, la granița cu Polonia și Belarus. Aflată departe de linia frontului din est și sud, zona a devenit în ultimii ani un important centru economic și social, primind mii de refugiați interni din zonele de conflict, iar creșterea populației a dus la o cerere mare pentru servicii și locuri de muncă.

Extindere de-a lungul rutelor principale

Investiția, realizată în parteneriat cu operatorul de stații de alimentare WOG, a generat 60 de noi locuri de muncă.

„Extinderea rețelei reflectă angajamentul nostru de a investi în infrastructură și de a sprijini comunitățile locale prin crearea de noi oportunități de muncă”, au transmis reprezentanții McDonald’s, citați de Interfax-Ukraine.

28 de ani de la primul McDonald’s în Ucraina

Restaurantul este cel de-al treilea din această zonă a Ucrainei și face parte din planul mai amplu al companiei de a-și extinde prezența de-a lungul principalelor șosele, acolo unde traficul rutier și mobilitatea populației rămân ridicate chiar și în vreme de război.

Primul McDonald’s din Ucraina a fost inaugurat la Kiev în 1997, iar astăzi lanțul numără 115 restaurante la nivel național – un semn al rezilienței economice și al dorinței oamenilor de a reveni la o formă de normalitate, chiar și în condiții de război.