Steve Witkoff la Tel Aviv: „Miracolele sunt posibile”

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witcoff, a fost primit cu aplauze furtunoase sâmbătă seară, la discursul de deschidere al mitingului pentru eliberarea ostaticilor ținuți în Gaza.

Jared Kushner și Ivanka Trump au fost, de asemenea, primiți cu căldură la ceea ce organizatorii speră să fi fost ultimul protest după doi ani – ostaticii vor fi, în sfârșit, eliberați până luni, în baza unui acord de încetare a focului, mediat de SUA, semnat joi.

„Am visat la această noapte mult timp”

„Miracolele se pot întâmpla”, a spus Witkoff, citat de Times of Israel, iar, către ostaticii din Gaza: „Vă întoarceți acasă”.

Peste 500.000 de persoane au participat la eveniment, potrivit unei aprecieri neconfirmate a Forumului Ostaticilor și Familiilor Dispărute, care a organizat adunarea.

După estimările lui Witkoff, 100.000 de oameni au participat la eveniment:

„Am visat la această noapte mult timp.

Aceasta este cea mai puternică priveliște. Inimi care bat la unison, adunate aici, la Tel Aviv, pentru pace, unitate și speranță, în acest loc sacru pe care îl numim Piața Ostaticilor.

Mi-aș fi dorit ca președintele Trump să fie aici”, a spus Witkoff, evidențiind importanța presiunilor lui Trump la încheierea acordului de pace.

Witkoff și Kushner au fost primiți călduros, însă rostirea numelui prim-ministrului Netanyahu a fost întâmpinată de huiduieli zgomotoase.

Witkoff le-a mulțumit liderilor arabi și musulmani, premierului Netanyahu și chiar ostaticilor, pentru rolul în încheierea acordului de pace.

„O pace născută nu din politică, ci din curaj”

Odată cu începerea, vineri, a armistițiului, era de așteptat ca cei 48 de ostatici rămași, dintre care 20 se crede că sunt în viață, să fie eliberați în termen de 72 de ore – până luni.

În schimb, Israelul urmează să elibereze aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni din motive de securitate, inclusiv 250 de condamnați pentru terorism, care execută pedepse pe viață.

„În această seară sărbătorim ceva extraordinar, un moment pe care mulți îl credeau imposibil.

Și, totuși, iată-ne aici, dovada vie că atunci când curajul întâlnește convingerea, se pot întâmpla miracole. O pace născută nu din politică, ci din curaj, curajul celor care refuză să renunțe la speranță”, a spus trimisul.

Witkoff a spus că a vrut „să onoreze poporul Israelului. Puterea voastră, rezistența voastră, spiritul vostru de neclintit în fața durerii și pierderilor de neimaginat”.

„Curajul și rezistența voastră au inspirat lumea”

„Ați arătat lumii că pacea nu este slăbiciune. Este cea mai înaltă formă de putere.

În ciuda suferinței și a fricii, nu ați renunțat niciodată la credință.

Curajul și rezistența voastră au inspirat lumea, iar credința voastră, alături de conducerea îndrăzneață a prietenului meu și președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, a făcut posibilă această lucrare”, a spus el.

„Am fost în tranșee cu prim-ministrul”

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu…”, a continuat el înainte de a fi întrerupt de mai multe ori de un cor de huiduieli puternice din partea mulțimii care demonstra împotriva premierului de doi ani.

El a insistat: „Am fost în tranșee cu prim-ministrul.

Credeți-mă, a jucat un rol foarte important aici.

Prim-ministrul și echipa sa, Ron Dermer, au făcut amândoi sacrificii atât de mari pentru această țară și și-au dedicat viața cauzei Israelului”.