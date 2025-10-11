Nou atac cu drone ucrainene în Rusia. O rafinărie strategică din Ufa, în flăcări

Vestea vine în contextul în care Ucraina intensifică atacurile împotriva industriei ruse de gaz şi petrol, o sursă cheie de venituri care ajută Moscova să susţină invazia sa totală.

Atacul a vizat uzina Bashnafta-UNPZ din Ufa, un oraş care este unul dintre cele mai mari centre ale industriei de rafinare din Rusia, furnizând combustibil şi lubrifianţi forţelor armate ruse, potrivit sursei.

Rapoartele preliminare sugerează că, după mai multe explozii, a izbucnit un incendiu în zona unităţii de prelucrare a ţiţeiului ELOU-AVT-6.

Sursa a raportat că un nor de fum negru era vizibil în apropierea fabricii, iar pompierii se îndreptau spre locul incidentului. Amploarea pagubelor rămâne neclară.

Ministerul Apărării al Rusiei a afirmat că forţele sale au doborât, sâmbătă, cinci drone ucrainene cu aripi fixe deasupra Bashkortostanului.

Atacul împotriva instalaţiei, situată la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina, marchează al treilea atac cu drone SBU împotriva Bashkortostanului în ultima lună.

Dronele SBU cu rază lungă de acţiune au lovit anterior uzina petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din aceeaşi regiune în două atacuri separate, pe 18 şi 24 septembrie.

Un alt atac cu drone, efectuat de serviciul de informaţii militare ucrainean (HUR), a lovit rafinăria Bashneft-Novoyl din Ufa pe 12 septembrie.

Comandantul suprem Oleksandr Sîrskîi a declarat, sâmbătă, că capacitatea de prelucrare a petrolului a Rusiei a scăzut cu 21% în urma atacurilor ucrainene. Mai multe regiuni ruse se confruntă cu penurie de benzină, în timp ce Moscova intensifică importurile de combustibil.