Beijingul transformă cărbunele în gaze și plastic pentru a reduce importurile energetice

A doua mare economie a lumii accelerează extinderea uneia dintre cele mai poluante, dar strategice industrii energetice: conversia cărbunelui în gaz, combustibili lichizi și substanțe chimice – o soluție internă la dependența externă de petrol și gaze.

Compania Ningxia Baofeng Energy, un acționar chinez cheie în sectorul energiei și chimicalelor, a inaugurat în martie un complex industrial de 6,7 miliarde de dolari, capabil să transforme milioane de tone de cărbune în produse chimice esențiale pentru fabricarea plasticului. „Transformarea cărbunelui abundent din China în petrol, gaz și chimicale reduce nevoia de importuri energetice care ar putea fi oprite în caz de conflict”, a relatat joi Reuters.

Gazul ieftin din cărbune, alternativă la importuri

Susținută de cărbune ieftin și sprijin de stat, capacitatea de conversie a cărbunelui în gaz este în plină expansiune și ar putea fi de patru ori mai mare decât cea construită în ultimul deceniu. Potrivit Institutului Național Chinez pentru Planificarea Petrolului și Industriei Chimice, în anul 2024 sectorul a transformat 276 de milioane de tone de cărbune în produse chimice, petrol și gaze – echivalentul a aproape un an de consum de cărbune al continentului european.

Capacitatea anuală urmează să ajungă la 19,5 miliarde metri cubi, aproximativ o cincime din importurile de gaz lichefiat ale Chinei, anul trecut: „Gazul produs din cărbune este acum cu aproape o treime mai ieftin decât gazul importat”, spun analiștii Oilchem, o sursă reputată în domeniul informațiilor industriale și energetice din China.

„Capitalul nu mai e o problemă când ai sprijin politic”

Investițiile sunt concentrate în regiunile vestice bogate în cărbune, precum Xinjiang și Mongolia Interioară, și beneficiază de sprijin de stat: finanțare ieftină, sprijin politic și acces ușor la împrumuturi: „Când ești o întreprindere de stat cu o misiune politică clară, costurile capitalului devin mult mai puțin problematice. Iar asta face o diferență enormă”, a explicat Lauri Myllyvirta, cofondator al Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat din Helsinki, care analizează impactului poluării aerului.

Datorită prețurilor mici la cărbune și petrolului stabil peste 70 de dolari/baril, rentabilitatea industriei de conversie a cărbunelui a crescut. În iulie, olefinele produse din cărbune (hidrocarburi esențiale, precum etilena și propilena, folosite la fabricarea plasticului și altor produse chimice) generau marje de profit de aproximativ 110-125 dolari/tonă, în timp ce echivalentele obținute din petrol produceau pierderi.

Deciziile depind de mișcările Washingtonului, spun experții

Totuși, modelul are limite evidente. Proiectele sunt intensive în emisii de carbon și capital, iar cererea internă de combustibili începe să încetinească: „Proiectele cărbune-gaz emit de aproape trei ori mai mult dioxid de carbon decât arderea gazului obținut”, avertizează Jianjun Tu, de la Agora Energy China, un institut chinez de cercetare specializat în politici energetice și climatice.

Analiștii avertizează că, dacă prețurile petrolului scad sau dacă Beijingul decide că impactul climatic depășește beneficiile strategice, viitorul acestui sector ar putea fi pus sub semnul întrebării: „Marea întrebare este, desigur, calculul geopolitic. Iar perspectiva se schimbă în fiecare weekend, în funcție de ce vine din partea SUA”, consideră expertul finlandez Myllyvirta.