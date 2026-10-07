Bloc din Kiev, lovit de o dronă rusească | Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite

Un atac cu drone rusești a lovit miercuri seară un bloc de locuințe din Kiev, la doar câteva ore după un atac de amploare asupra Ucrainei, soldat cu aproape 30 de morți, relatează Kyiv Independent.

Patru persoane au fost rănite în Capitală, printre ele doi copii, iar alte 22 de persoane au fost scoase din clădire de echipele de intervenție.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 22:23, în cartierul Darnîțki din Kiev. O dronă a lovit etajul al zecelea al unui bloc cu 12 etaje, potrivit primarului Capitalei, Vitali Kliciko.

Impactul a provocat un incendiu la etajele superioare și a afectat parțial structura clădirii, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Pompierii au reușit să stingă focul, iar echipele de salvare au continuat să verifice clădirea și zona din jur.

Opt copii, scoși din bloc

Printre cele 22 de persoane evacuate de salvatori s-au aflat opt copii. Patru oameni au fost răniți în atac, inclusiv doi copii.

Lovitura asupra blocului a venit în timp ce echipele de intervenție încă lucrau la pagubele provocate de atacul masiv care a început în noaptea de 6 spre 7 octombrie.

Atacul de amploare a lovit mai multe regiuni din Ucraina și a provocat aproape 30 de victime. Patru dintre persoanele ucise au fost din Kiev.

În aceeași zi, dronele și rachetele rusești au vizat zone rezidențiale din regiunile Kiev, Cernihiv, Kirovohrad, Poltava și Dnipropetrovsk.

Un bloc cu cinci etaje, distrus la Pri lukî

Una dintre cele mai grave lovituri a avut loc la Priluki, în regiunea Cernihiv. O rachetă de croazieră rusă a distrus un bloc de cinci etaje.

Atacul a ucis 20 de persoane și a rănit alte 55. Printre cei morți s-au aflat cinci copii.

Atacurile au avut loc pe 7 octombrie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a împlinit 74 de ani.

În Kiev, sirenele de raid aerian au răsunat din nou miercuri seară, iar locuitorii au primit noi avertismente cu privire la atacurile cu drone. Lovitura asupra blocului din Darnîțki arată că amenințarea a continuat chiar și după atacul masiv din timpul nopții.