Boeing anunță recrutări „de înlocuire permanentă” pentru a suplini lipsa celor aflați în grevă

Grupul susține că a făcut „cea mai bună ofertă” posibilă în ceea ce privește acordul colectiv și că este pregătit „să ia în considerare schimbări” pentru ca cei 3.200 de greviști să-și reia posturile.

„Din păcate, sindicatul (al mecanicilor IAM) continuă să ceară mai mult din toate (…), mărind diferența dintre părți”, a comentat Dan Gillian, vicepreședinte al diviziei Air Dominance la Boeing și responsabil de fabrica din St. Louis (Missouri), într-un mesaj adresat angajaților din regiune și transmis de companie presei. „În consecință, trecem la următoarea etapă a planului nostru de criză”, a explicat el.

„Astăzi, lansăm procesul de recrutare a angajaților de înlocuire permanentă pentru posturile de producție”, a anunțat acesta, precizând că ofertele de muncă sunt deja afișate și că un târg de joburi va avea loc pe 16 septembrie. Noii recruți „vor urma aceeași instruire și vor obține aceleași certificări pe care le cerem tuturor angajaților noștri”, a declarat Dan Gillian.

O purtătoare de cuvânt a companiei a explicat ulterior că, odată ce un post va fi ocupat, grevistul care îl deținea înainte nu va avea garanția că își va recăpăta locul după încheierea mișcării sociale. „Dacă un post nu este disponibil imediat, (foștii greviști) vor fi trecuți pe lista de așteptare până la eliberarea unui loc care corespunde calificărilor lor”, a adăugat ea. Cele două părți au discutat, fără rezultat, pe 25 august.

Sindicatul cere o remunerație echitabilă, cu salarii care să reflecte costul vieții, precum și un „contract care respectă vechimea și experiența”. La rândul său, Boeing susține că oferta sa prevede o creștere medie a salariilor de 40%, precum și mai multe zile de concediu plătit și de boală.