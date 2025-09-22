Bombardament israelian asupra taberei de refugiați Shati din orașul Gaza

Conform Al Jazeera, relatările transmise de corespondenți aflați în teren arată că armata israeliană a lansat un atac de artilerie puternic asupra taberei de refugiați Shati, una dintre cele mai populate zone din vestul orașului Gaza.

Martorii descriu explozii repetate și nori groși de fum ridicându-se deasupra cartierului.

Până în acest moment, autoritățile locale nu au anunțat un bilanț al victimelor sau al pagubelor materiale.

Forțele israeliene nu au comentat oficial incidentul.

Tabăra Shati, cunoscută și sub numele de „Plaja Gaza”, găzduiește zeci de mii de persoane strămutate și a mai fost țintă a unor bombardamente în trecut, pe fondul conflictului continuu dintre Israel și Hamas.