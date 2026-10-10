Boris Johnson îl acuză dur pe Trump că finanțează războiul lui Putin: „Este revoltător. Șoferii americani sunt puși să finanțeze măcelul lui Putin”

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul premier conservator a calificat decizia Washingtonului drept „revoltătoare” și a respins explicația potrivit căreia atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești ar fi principala cauză a scumpirii combustibililor.

„Este revoltător că SUA ridică acum sancțiunile asupra combustibilului rusesc și de-a dreptul ridicol să dai vina pe Ucraina pentru explozia prețurilor, care a început, în mod evident, odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz”, a transmis Boris Johnson.

„Șoferii americani sunt puși să finanțeze măcelul lui Putin”

Fostul premier britanic a amintit că Rusia continuă să bombardeze orașele ucrainene și să ucidă civili, în timp ce administrația americană încearcă să ajungă la o înțelegere energetică cu Moscova.

„Putin ucide în fiecare zi civili ucraineni nevinovați. Ucrainenii luptă pentru viețile lor. Și totuși, Casa Albă pare hotărâtă să-i oblige pe șoferii americani să finanțeze măcelul lui Putin”, a scris Johnson.

Acesta a pus la îndoială inclusiv eficiența economică a acordului dintre Washington și Moscova.

„Nu va funcționa și mă îndoiesc că va avea vreun efect semnificativ asupra prețului combustibilului”, a avertizat fostul premier.

Johnson a încheiat cu un apel la schimbarea abordării americane față de războiul din Ucraina.

„Dacă vrem ca petrolul și gazele rusești să revină pe piața mondială, atunci să încheiem acest război, cu o Ucraină liberă, suverană și independentă.”

Trump a încheiat un acord cu Putin pentru importul de motorină rusească

Reacția lui Boris Johnson vine după ce Donald Trump a anunțat vineri un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească către piața americană și cea internațională.

Înțelegerea prevede furnizarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie și de cantități suplimentare în perioada următoare.

Pentru a permite aceste tranzacții, Departamentul Trezoreriei SUA a emis o autorizație temporară care relaxează restricțiile asupra comercializării motorinei rusești până la 7 aprilie 2027.

Trump a susținut că acordul va permite reducerea rapidă a prețurilor la motorină, care au crescut puternic în ultimele luni.

Experții consultați de Associated Press avertizează însă că volumele suplimentare promise de Rusia ar putea avea un impact redus asupra prețurilor internaționale, în condițiile în care problemele de aprovizionare și capacitatea limitată de rafinare continuă să afecteze piața.