Brevete Nobel, găsite într-o reședință de vară din Suedia

Nobel, care a descoperit dinamita în 1867 și a creat Premiile Nobel prin testamentul său din 1895, deținea sute de brevete în mai multe țări, majoritatea privind metodele de producție și utilizările explozibililor cu nitroglicerină.

„Am primit un apel de la o persoană care lucra la un salon de licitații”, a declarat pentru AFP Hanna Stjarne, directoarea Fundației Nobel.

„Avea aceste documente care i-au fost furnizate de un cuplu din sudul Suediei, în Blekinge, care au găsit acele documente în casa lor de vară. Am analizat situația și am constatat că acestea sunt într-adevăr documente de mare importanță pe care dorim să le păstrăm pentru generațiile viitoare.Nu se știe cum au ajuns brevetele acolo, dar oferă o privire unică asupra vieții lui Nobel”, a spus Stjarne.

„A fost uimitor să deschid aceste documente, să le privesc, să am acea impresie despre cum trebuie să fi fost viața acum 150 de ani și cum a călătorit el prin Europa, cum a lucrat în Europa.”

Nobel era cunoscut ca un globetrotter. Afost poreclit „cel mai bogat vagabond din lume” care a trăit în diferite perioade ale vieții sale în Suedia, Rusia, Germania, Franța, Statele Unite, Marea Britanie și Italia.

Pentru a-și proteja brevetele și a evita transportul pe distanțe lungi de nitroglicerină periculoasă, inventatorul a fondat companii în diverse țări.