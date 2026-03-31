Bulgaria ar putea introduce limba ucraineană în școli

Bulgaria pregătește o serie de măsuri pentru includerea limbii ucrainene în sistemul de învățământ, ca limbă străină, și analizează posibilitatea înființării unei școli ucrainene pe teritoriul său, în cadrul unui acord mai amplu de cooperare educațională cu Ucraina, potrivit novinite.com.

Inițiativele au fost discutate în urma unei întâlniri la Kiev între ministrul bulgar al educației, Serghei Ignatov, și omologul său ucrainean, Oksen Lisovyi, în contextul vizitei oficiale a delegației bulgare conduse de premierul interimar Andrei Gyurov.

Limba ucraineană, posibilă disciplină în școlile bulgare

Potrivit planurilor discutate, limba ucraineană ar putea fi introdusă în școlile din Bulgaria ca limbă străină, în paralel cu extinderea cooperării educaționale dintre cele două state.

Autoritățile iau în calcul și înființarea unei școli ucrainene în Bulgaria, după modelul Liceului „GS Rakovski” din Bolgrad, Ucraina, cu scopul de a păstra identitatea culturală a comunității ucrainene.

Manualele de istorie, analizate în comun

O altă temă importantă a fost revizuirea modului în care istoria este predată în cele două țări.

Cele două părți propun analizarea manualelor și programelor școlare, pentru a asigura o prezentare echilibrată a istoriei ucrainene în Bulgaria și a istoriei bulgare în Ucraina.

În acest sens, este luată în calcul crearea unei comisii istorice comune, care să abordeze inclusiv teme sensibile, precum perioada medievală.

Sprijin pentru școala bulgară din Ucraina

În timpul vizitei, miniștrii educației au semnat un protocol la Liceul din Bolgrad, prin care Bulgaria își reafirmă sprijinul pentru educația în limba bulgară a elevilor din Ucraina.

Documentul prevede că aceștia vor continua să studieze limba, literatura, istoria și tradițiile bulgare în limba maternă, cu manuale și materiale didactice adecvate.

Totodată, Bulgaria va oferi: programe de formare pentru profesori, schimburi educaționale, posibilitatea detașării cadrelor didactice în Ucraina.

De asemenea, elevii cu rezultate deosebite vor avea acces la studii universitare în Bulgaria.

Acces la educație în limba maternă pentru elevii ucraineni

Autoritățile discută și despre extinderea accesului la educație în limba ucraineană pentru elevii din Bulgaria, inclusiv prin cursuri online, în conformitate cu legislația națională.

În paralel, Universitatea din Sofia ar putea fi implicată în programe internaționale dedicate studiilor ucrainene.

Este vorba de un parteneriat strategic mai amplu

Măsurile anunțate fac parte dintr-un pachet mai larg de inițiative bilaterale, în urma semnării unui parteneriat strategic pe 10 ani între Bulgaria și Ucraina.

Vizita delegației bulgare la Kiev a inclus întâlniri cu oficiali de rang înalt, printre care președintele Volodimir Zelenski și conducerea parlamentului ucrainean.

Reacții politice în Bulgaria

Deciziile au generat și controverse pe plan intern.

Unele partide politice au pus sub semnul întrebării legitimitatea unui guvern interimar de a adopta măsuri strategice pe termen lung, în special în domenii sensibile precum educația și politica externă.